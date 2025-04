Kompany: «Rispettiamo l’Inter ma ci crediamo! Vogliamo la pressione»

Il tecnico del Bayern Monaco Kompany ha parlato in vista di Inter-Bayern Monaco. Il belga crede nell’opportunità di rimontare i nerazzurri.

OTTIMISMO – Non solo Kane, le parole di Vincent Kompany a Prime Video: «Abbiamo tantissimo rispetto per l’Inter, sappiamo che è un gruppo che gioca insieme da diversi anni e hanno ottime capacità di capire come approcciare i diversi momenti della partita. Il loro allenatore ha fatto un ottimo lavoro, non solo dal punto di vista dei successi ma anche per quanto riguarda la compattezza del gruppo. Dobbiamo rispettarli ma allo stesso tempo crederci. Crederci perché per prima cosa nel calcio nulla è mai prevedibile, poi perché penso che abbiamo ancora qualcosa da dire in questa sfida. Non si tratta solo di come l’Inter difenderà bene, ma anche di come noi saremo in grado di attaccarli e approcciare questa partita. Questo sarà interessante. Sappiamo che sono una grande squadra: non solo sanno difendersi bene, ma anche attaccare».

PRESSIONE – Continua Kompany: «Sono onorato di essere qui, ovviamente. La pressione è qualcosa con cui convivo da tutta la vita. È quello che voglio, quello che ogni giocatore vuole. Non è la pressione legata alle conseguenze, ma alle opportunità. E qui noi abbiamo un’opportunità, ed è una grande cosa. È aprile, possiamo vincere il campionato e raggiungere la semifinale di Champions League. Non sarà sicuramente facile ma non in tutti i posti si possono avere queste opportunità. ».