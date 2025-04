Kompany: «Potevamo fare 2-3 gol, ora a San Siro per vincere»

Kompany commenta il KO del Bayern Monaco contro l’Inter, nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico belga pensa già alla partita di San Siro.

VINCERE A SAN SIRO – Vincent Kompany, nel post partita di Bayern Monaco-Inter, si è espresso su Prime Video parlando della sconfitta contro i nerazzurri ma allo stesso tempo si è già proiettato al match di ritorno. Le sue parole: «Giocare lì è sempre difficile. Ma la nostra sensazione oggi è che avremo le nostre occasioni. Abbiamo anche avuto abbastanza occasioni oggi per segnare più di una volta. Due, tre o più gol. Di solito le concludiamo. Siamo stati coraggiosi, è solo un peccato che abbiamo subito un gol alla fine. Il risultato è quello che è. Non c’è motivo di farsi prendere dal panico. Nessuno nello spogliatoio si arrenderà, crediamo ancora nelle nostre possibilità. Prima il Dortmund sabato, anche questo importante. Da domenica l’attenzione è rivolta all’Inter, dobbiamo vincere andare a vincere».

Kompany non vuole parlare di emergenza dopo Bayern Monaco-Inter

CREATO NONOSTANTE L’EMERGENZA – Poi Kompany non vuole crearsi alibi per quanto riguarda le assenze: «Siamo in una situazione di emergenza in cui mancano molti giocatori, ma non credo che ciò abbia avuto alcun impatto sulla partita. Ci è mancato Musiala? Abbiamo creato occasioni, giusto?».