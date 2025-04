Kompany: «Inter, una questione di dettagli! Valuto le opzioni»

Gnabry è entrato bene contro il Dortmund, può essere la chiave?

La sua prestazione è stata importante, ma dobbiamo tenere in considerazione tutti e in qualsiasi momento della partita. Ricordiamoci che la sfida può decidersi in qualsiasi momento, anche ai supplementari. Che giochi Sané, Olise o Coman sarà importante il contributo da parte di tutti. Chi giocherà titolare lo deciderò domani mattina.



Ti aspetti un Inter diversa rispetto l’andata? Come si ribalta una partita del genere?

Non dovete chiederlo a me. La chiave sarà capire il tipo di pressing che avranno, la differenza la faranno le qualità dei singoli. Per ribaltare bisognare essere positivi, sentiamo l’opportunità di poter arrivare in finale a Monaco. Si parla delle qualità difensive dell’Inter, ma ha anche grandi qualità in attacco. Basterà vincere.

Avete studiato i rigoristi?

È un fattore che dobbiamo tenere in considerazione, lo abbiamo già provato in Coppa di Germania e può accadere anche in Champions League. Ma anche l’Inter ha rigoristi forti.

La partita di domani sarà decisiva per il suo futuro?

Non dobbiamo pensare a cosa succederà se non dovessimo vincere. Ma cosa potrebbe accadere se dovessimo vincere, questa è la mentalità giusta. Siamo a un passo dalla semifinale e dalla vittoria del campionato.

Matthaus ha detto che Muller deve giocare titolare

Rispetto la sua opinione, ma valuto di partita in partita. Questo è il lavoro di un allenatore, ma rispetto ogni opinione.

Come valuti la crescita di Thuram?

Il percorso dell’Inter è frutto anche della grande stagione di Thuram, è un giocatore che fa la differenza. Il suo è un grande percorso di crescita, anche domani sarà una grande occasione per lui per far valere il suo rendimento.

Senza Neuer, Urbig ancora titolare domani

Abbiamo molta fiducia in lui, come in altri giovani. La sua storia è straordinaria, dalla B alla Champions League. Sta dimostrando di meritare questi palcoscenici e la fiducia di tutti noi. Non deve sentire la pressione, né domani né per il resto della stagione. La pressione deve essere di altri.