Kompany argomenta: «Bayern Monaco non guarda alle assenze. Inzaghi? Qualità»

Vincent Kompany si è pronunciato alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Vincent Kompany si è così espresso a Sky Sport in vista di Bayern Monaco-Inter: La situazione è quella che è. Si hanno due possibilità: «Crogiolarsi per le defezioni oppure avere la mentalità di chi lavora con i giocatori a disposizione per ottenere i propri risultati. Penso che sia molto chiara la qualità acquisita dall’Inter in queste stagioni. In generale, è una squadra con molta esperienza, consapevolezza dei momenti della partita, un buon equilibrio tra qualità nell’attaccare e calma nella difesa. Noi cercheremo di creare loro il nostro set di problemi, con l’auspicio che sia abbastanza per avere la meglio».

Kompany su Muller e Inzaghi: una sfida nella sfida in Bayern Monaco-Inter

LA MOTIVAZIONE – Kompany ha poi proseguito: «Muller? Tutti hanno tante motivazioni per questa gara, che è un big match. Ci prepariamo al meglio per la sfida, tutti con la stessa consapevolezza della sua importanza».

L’AVVERSARIO – Kompany ha così concluso: «Uno dei miei allenatori è stato Roberto Mancini, con cui abbiamo vinto il nostro primo titolo in Inghilterra. Riconosco vari tecnici italiani di qualità, come lo è Simone Inzaghi. Lui ha degli elementi in comune con Mancini, entrambi hanno delle grandi competenze. Poi toccherà al campo: noi avremo grandi giocatori a disposizione, loro avranno lo stesso».