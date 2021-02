Kolarov: Â«Punizioni, vi svelo il mio segreto. Inter? Ecco la mia Top 5Â»

Kolarov: «Punizioni, vi svelo il mio segreto. Inter? Ecco la mia Top 5»

Foto 199804993

Kolarov ha rilasciato un’intervista al “Matchday Programme” ufficiale di Inter-Genoa. Il difensore serbo, finito ai margini dopo l’avvio di stagione da titolare, ha parlato dei suoi idoli e del segreto sulle punizioni.

IDOLO – Aleksandar Kolarov ha parlato di uno dei suoi idoli, l’ex Inter Sinisa Mihajlovic: «L’ho sempre ammirato. Ovviamente seguivo la Stella Rossa e lui è stato un idolo che poi ho avuto la fortuna di conoscere e di avere anche come allenatore».

SEGRETO – Kolarov ha inevitabilmente parlato della sua specilità: il calcio di punizione: «Non c’è un vero e proprio segreto ma dal punto di vista tecnico per me è fondamentale la rincorsa, l’impatto, come arrivo sul pallone».

TOP 5 – Kolarov ha poi svelato la tua top 5 dell’Inter composta da Julio Cesar, Maicon, Dejan Stankovic, Samuel Eto’o e Ronaldo. Per scoprire le motivazioni leggi QUI il “Matchday Programme”.

Fonte: Matchday Programme Inter-Genoa