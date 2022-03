Klopp: «Passato il turno contro una grande Inter. Avuto dei problemi»

Anche Klopp si è presentato in conferenza stampa dopo Liverpool-Inter 0-1. Il manager tedesco è sollevato per essere arrivato al passaggio del turno, dopo comunque una sconfitta.

CONFERENZA KLOPP – Questa la conferenza stampa di Jurgen Klopp nel post partita di Liverpool-Inter.

Più soddisfazione per il passaggio del turno o dispiacere per la sconfitta?

Non mi piace perdere, ma se c’è un tipo di partita che dobbiamo perdere è proprio questa. Alla fine l’importante è passare il turno: sono molto contento che ci siamo riusciti. Quando abbiamo visto il sorteggio abbiamo pensato che era duro, è buono che abbiamo avuto problemi ma questo è normale per la qualità degli avversari. Sembrava di vedere il Leeds di Bielsa ma con molta più qualità. Dovevamo aspettarci rischi in momenti strani in cui si perdeva la palla: questo non è stato quello che volevamo, ma alla fine siamo riusciti a rispettare la qualità dell’avversario. Aver sprecato le chances alla fine è stato strano, ma alla fine siamo passati contro un grande avversario. Andiamo avanti.