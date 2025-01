Klinsmann: «Stupito da Thuram. Inter ha due rose, spero vinca in Europa»

Jurgen Klinsmann si è così pronunciato nel pre-partita di Inter-Empoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

LE EMOZIONI – Jurgen Klinsmann ha raccontato a InterTV le sue sensazioni sul ritorno a San Siro, in questo caso per assistere al match contro l’Empoli: «Bello tornare a Milano, a San Siro, per vedere l’Inter. Il campionato è molto interessante, con il Napoli e l’Inter che stanno facendo bene. Oggi vi è una situazione particolare, con i partenopei che sono tornati al vertice e l’Inter che deve giocare più competizioni. Sarà molto difficile, ma spero che l’Inter vinca la Champions League. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, le sue qualità. A me piace tantissimo Thuram, l’ho visto crescere in Bundesliga e sono stato molto contento di vederlo all’Inter. Non mi aspettavo di assistere a queste prestazioni in nerazzurro. So che ha impressionato tante persone, dato che in Bundesliga non ha fatto vedere tutte queste qualità. Si tratta di un segnale del modo in cui Simone Inzaghi lo ha fatto migliorare, come vediamo all’Inter e con la Francia. La rosa è piena di qualità, praticamente ce ne sono due. Ciò dà maggiore sicurezza in vista della Champions League, perché quando arrivano i ‘mesi della verità’ è necessario ricorrere a tutti».

Klinsmann sul valore del gruppo all’Inter e sulla crescita di Bisseck

IL RAGIONAMENTO – Klinsmann si è poi concentrato sull’unità del gruppo nerazzurro e sull’evoluzione di Yann Bisseck all’Inter: «Ciò che mi piace maggiormente è lo spirito di gruppo che vedo all’Inter. Appena c’è qualcosa di negativo, sono tutti pronti ad aiutarsi. Tutti vanno nella stessa direzione, cosa non scontata in una rosa con tanti campioni come quella nerazzurra. Importantissimo è il rapporto tra Inzaghi e la società, con quest’ultima che fa sempre vedere di essere sulla stessa lunghezza d’onda dell’allenatore anche nei momenti di difficoltà. Bello vedere Bisseck, che ha tanta voglia di imparare, di migliorarsi. Il prossimo passo per lui sarà fare bene con la Nazionale, cosa che succederà sicuramente nei prossimi mesi».