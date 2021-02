Kjaer: Â«Milan-Inter non una partita normale. Vogliamo fare contenti i tifosiÂ»

Kjaer: «Milan-Inter non una partita normale. Vogliamo fare contenti i tifosi»

Simon Kjaer Milan

Simon Kjaer ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “DAZN”, nel corso del pre-partita di Milan-Inter, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A

DERBY – Queste le parole di Simon Kjaer: «Tifosi? Abbiamo parlato ieri, come se oggi avremmo avuto uno stadio pieno. Ho letto che sono tanti anni che il Derby non era una sfida al vertice. Senza tifosi? La situazione è questa, i tifosi ci hanno dato emozione ed una carica speciale. Non è una partita normale, facciamo tutto per fare contenti i tifosi».