Kiyine: «Venezia, sto bene! Ho la fiducia di società e allenatore»

Kiyine dopo Venezia-Inter su DAZN non si è soffermato a parlare della partita ma della sua crescita e di come è stato accolto da società e allenatore.

MARGINI DI CRESCITA – Kiyine dopo la sconfitta maturata in casa contro l’Inter, su DAZN ha parlato così: «Al Venezia sono stato accolto nel migliore dei modi, la società mi dà fiducia così come allenatore e presidente, questo non può che fare bene per me. Devo ancora fare uno step di crescita nei trenta e ultimi metri».