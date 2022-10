Kimmich: «Girone difficile, felici di aver fatto bene! Favoriti? Se chiedete…»

Kimmich alla vigilia di Bayern Monaco-Inter (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa) sottolinea come la squadra tedesca prima che iniziasse la Champions League non fosse data favorita da nessuno. In ogni caso preferisce non sbilanciarsi troppo. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport

DIFFICOLTÀ – Joshua Kimmich rivendica la forza della sua squadra alla vigilia di Bayern Monaco-Inter: «Un mese fa nessuno avrebbe detto che potessimo essere i favoriti per la vittoria della Champions League. Adesso, dopo sei o sette… Quante partite abbiamo vinto? Insomma, ne abbiamo vinte un po’ di fila, soprattutto in Champions League. Siamo andati bene fin da subito ma se mi chiedete se siamo i favoriti dico che alla fine si decide a febbraio, marzo e aprile chi sono i favoriti. Sicuramente siamo felici e orgogliosi di aver disputato un ottimo girone, soprattutto perché era molto difficile».