Khocholava la prende male: “Non credo che il risultato sia equo”

Khocholava è stato letteralmente spazzato via dall’Inter, visto che nei cinque gol presi dallo Shakhtar Donetsk ci sono molte responsabilità della difesa ucraina. Parlando all’UEFA il difensore ha espresso le sue recriminazioni per i tanti errori della retroguardia.

CANCELLATI – Davit Khocholava non accetta il 5-0 di Inter-Shakhtar Donetsk: «Abbiamo fatto molta strada in Europa, ma questa partita toglie sicuramente lustro ai nostri risultati. Non credo che il risultato sia stato equo. Abbiamo commesso molti errori e li abbiamo pagati».

Fonte: UEFA.com