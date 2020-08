Khocholava: “Perso contro l’Inter per i nostri errori...

Khocholava: “Perso contro l’Inter per i nostri errori ma stagione positiva!”

David Khocholava, difensore dello Shakhtar Donetsk, dopo la sconfitta maturata contro l’Inter in semifinale di Europa League, ha analizzato la partita. Di seguito le sue parole riportate attraverso il sito ufficiale “shakhtar.com”.

LA PARTITA – Il difensore David Khocholava analizza Inter-Shakhtar Donetsk: «Il percorso in Europa League finisce qui ma la stagione è stata positiva, abbiamo giocato buone partite ma questa volta abbiamo perso a causa dei nostri errori. Dopo aver subito il gol ci siamo aperti concedendo qualcosa in più, i loro attaccanti sono stati fantastici. Volevamo la finale, la stagione secondo me è stata fantastica!».

SU LUKAKU – David Khocholava si sofferma su Romelu Lukaku, ma nonostante tutte le attenzioni fossero su di lui, ha comunque realizzato una doppietta: «Noi troppo concentrati su Lukaku? Può essere, ma prima di subire il gol è andato tutto abbastanza bene perché i centrocampisti centrali ci aiutavano molto, dopo ci siamo esposti».

