Khephren Thuram: «Vinto contro una grande squadra. Con Marcus come al giardino di casa!»

Khephren Thuram si è espresso nel post-partita di Juventus-Inter, sfida vinta dai bianconeri con il punteggio di 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Khephren Thuram ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Inter. Questo il suo commento: «Siamo contenti di aver ottenuto un’altra vittoria, importante perché abbiamo affrontato una grande squadra come l’Inter. Ora abbiamo più fiducia in vista delle prossime partite. Oggi ero maggiormente chiamato alla fase difensiva, avendo due compagni più offensivi di me. Ma siamo una squadra e bisogna adattarsi a questo. Bellissimo giocare con Marcus, come se fossimo stati insieme al giardino».