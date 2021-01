Keita: “Grande Inter, ma noi disposti a lottare. Il gol dell’ex…”

Keita Balde Sampdoria

Keita Balde ha realizzato il più classico dei gol degli ex oggi in Sampdoria-Inter. Al termine del match contro i nerazzurri ha quindi parlato ai microfoni di “Sampdoria.it”.

PARTITA – Keita Balde ha prima analizzato la sfida: «Una grande Inter ma anche una grande Samp. Siamo pronti, disposti a lottare contro ogni avversario. Siamo consapevoli della forza della squadra se ci siamo tutti. Noi non teniamo nessuno, siamo pronti a tutti le partite».

GOL DELL’EX – Keita ha chiuso parlando del suo gol: «Sono contentissimo per Damsgaard perché se lo merita per come sta contribuendo alla squadra. Mi ha dato il pallone e poi io quando gioco non guardo nessuno: ex o non ex. Siamo disposti a soffrire, questa è la mentalità giusta e quella che ci chiede il mister. Ora ci attendono partite difficili anche più di quelle di oggi, che non dobbiamo assolutamente sottovalutare».

Fonte: sampdoria.it