Keita Baldé: “Grande emozione, è la prima per me! Pronto a dare tutto”

Keita Baldé Diao Inter-Empoli

Keita Baldé è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Sampdoria-Inter, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PRONTO – Keita Baldé parla così ai microfoni di “Sky Sport” prima di Sampdoria-Inter: «E’ una bella emozione soprattutto perché è la prima per me in campionato. Sono pronto per aiutare la squadra, mi sono allenato benissimo e sono pronto per dare tutto oggi e per il resto della stagione. Come ho visto la Sampdoria finora? Ci sono mancati anche degli uomini importanti, ora è importante scendere in campo, dare tutto e provare a prendere quella serie di vittorie per poter guardare avanti con serenità».