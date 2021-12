Keita Baldé: «All’Inter sono stato bene! Ce la metteremo tutta per vincere»

Keita Baldé ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari, sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PASSATO – Keita Baldé parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari: «E’ sempre un’emozione giocare a San Siro, soprattutto contro l’Inter, club in cui sono stato benissimo. Approfitto per mandare un saluto ai tifosi. E’ un piacere giocare qui, ora difendo la maglia del Cagliari e ce la metteremo tutta per vincere».