Kane: «Voglio riscattarmi! Con l’Inter non sarà facile»

CONFERENZA KANE – Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco ha commentato in sala stampa la vigilia della partita di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Così in conferenza stampa la punta inglese.

Ripensi ancora alle occasioni avute nella partita di andata?

Certe volte non dormo la notte ripensando alle occasioni avute. Mi aspetto di più, sono pronto a riscattarmi.



Si è parlato dell’esultanza dell’Inter dopo la partita di andata, per voi è una motivazione in più?

Noi siamo motivati a prescindere, siamo convinti di poter ribaltare il risultato. Non penso che l’Inter dia per scontato il passaggio del turno. Dovremmo impegnarci per giocare meglio.

Cosa dovete migliorare domani?

I portieri che abbiamo incontrato fin qui hanno giocato molto bene. Dobbiamo essere più cattivi e concretizzare le occasioni avute, all’andata abbiamo colpito pure dei pali.

Avete provato i calci di rigore?

Li provo ogni giorno prima di ogni partita.

Laimer ha detto che siete convinti della rimonta

Sono d’accordo con lui, anche dopo l’andata lo eravamo. Il segreto è giocare al massimo e difendere bene. I giocatori più esperti daranno una mano, come per esempio Muller.

L’Inter che livello ha raggiunto

È una squadra forte. Creano tanto, hanno centrocampisti forti capaci di interpretare bene entrambe le fasi di gioco. Non sarà una partita semplice.

Acerbi pensa che tu sia il migliore nel tuo ruolo, come rispondi?

Contro di lui è stata dura, è un giocatore di altissimo livello. Lo ringrazio per i complimenti. Anche quella di domani sarà una bella battaglia.

Cosa ne pensi di Lautaro Martinez.

È un ottimo giocatore, tra i migliori attaccanti in circolazione. Il suo sacrificio in campo è evidente e dà un grosso contributo a tutta la squadra, lo rispetto molto.

Kim è stato criticato dopo la partita di andata

Paga tutta la squadra che si vinca o che si perda. Lui è uno dei nostri migliori difensori. Sono convinto che anche domani darà il massimo e la sua esperienza in Serie A sarà fondamentale.