Kabasele: «KO con l’Inter? Chi viene a Udine deve capire questo!»

Kabasele ha commentato la sconfitta dell’Udinese contro l’Inter per 2-3. Il difensore, autore del gol momentaneo 1-1, però non si dà per vinto.

UDINESE SERIA – Kabasele ripercorre la partita persa oggi con l’Inter e commenta: «Non possiamo fare errori contro squadre del genere e non si può prendere gol all’inizio e alla fine di un tempo. Però abbiamo mostrato grande spirito e di essere una squadra seria». I nerazzurri hanno trionfato meritatamente, nonostante qualche fatica da evitare nel finale di partita.

Kabasele commenta dopo Udinese-Inter

AMBIENTE – Kabasele non ha dubbi sul clima del Bluenergy Stadium: «Sappiamo che allo stadio i tifosi ci danno tanto coraggio, è importante sapere che quando una squadra viene a Udine viene a fare una partita difficile. Tutti dobbiamo guardare avanti, la settimana prossima è importantissima: se faremo tre punti con il Lecce vorrà dire che abbiamo iniziato bene la stagione».

SOLIDITÀ – Infine, Kabasele esorta i propri compagni: «Dobbiamo essere più concentrati, nei gol presi c’è sempre un errore di disattenzione. In generale difendiamo bene, siamo aggressivi, ma dobbiamo evitare questi errori, che poi ci rendono difficile cambiare il risultato. Dobbiamo lavorare tanto per essere perfetti in difesa, facciamo gol ma dobbiamo essere anche solidi».