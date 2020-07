Juwara: “Gol in Inter-Bologna? Dico grazie al mister! Inaspettato”

Musa Juwara attaccante classe 2001 che oggi è andato in gol per la prima volta in Serie A, dopo Inter-Bologna terminata con il punteggio di 1-2 a favore della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di di “DAZN” ha detto la sua riguardo l’opportunità che gli ha dato il suo allenatore.

PRIMO GOL IN A – Musa Juwara ringrazia il suo allenatore per la chance di giocare a San Siro contro l’Inter e dedica il suo gol: «Devo ringraziare il mister per l’opportunità che mi ha dato per giocare qui contro l’Inter. Sono contento per il mio primo gol in Serie A. Voglio dedicare questo gol alla mia famiglia, al mio procuratore e a tutte le persone che mi hanno aiutati ad essere qui oggi. Cosa ci ha detto il mister negli spogliatoi? Di giocare senza paura e senza pressione. Il mister non molla mai».

OPPORTUNITÀ – Il giovane Juwara conclude parlando dell’opportunità che gli ha dato oggi Sinisa Mihajlovic: «Non pensavo di giocare oggi, per ora lavoro bene in allenamento. Contro l’Inter in quel momento non ci pensavo, però il mister mi ha dato fiducia. Il mio idolo è Eden Hazard, tifo Chelsea da quando sono piccolo».