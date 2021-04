Juric: «Il Verona non ha mollato, chi lo dice non capisce nulla di calcio!»

Juric ha parlato ai canali ufficiali del Verona dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter. Il tecnico gialloblù continua a lamentarsi per il gol annullato (vedi moviola), ma se la prende soprattutto con gli episodi a sfavore di recente.

IL RAMMARICO – A Ivan Juric, più che Inter-Verona, non va giù il momento: «Penso che ultimamente noi possiamo fare analisi e parliamo di cali, ma quali? Sia Sampdoria sia Fiorentina sia oggi sono grandissime prestazioni, magari manca qualcosa ma paghi cose così. Oggi i ragazzi erano messi veramente bene, abbiamo anche finito con quattro giovani contro l’Inter. Penso che il gol annullato è una roba che ci vuole coraggio, non mi è mai successo. Nell’epoca nostra vai a vedere un attimo ed è veramente clamoroso. Poi i ragazzi si fanno delle domande e pensano che stiano sbagliando, ma anche con la Fiorentina avevano fatto non bene ma benissimo. Mi auguro che nelle ultime cinque partite ci giri meglio: i ragazzi meritano un altro finale, ce la stanno mettendo tutta. Non è giusto che ci vada così male».

CRESCITA REALE – Juric celebra la sua squadra: «Abbiamo fatto veramente bene, concedendo poco e attaccando tanto. Abbiamo perso anche Mattia Zaccagni all’ultimo momento, si è fermato ieri per una botta. I ragazzi rispondono bene, Ivan Ilic può ancora migliorare tanto. Sono soddisfatto per come si presenta e tutto, i ragazzi però non sono gratificati dai risultati. Devono mettere questo nelle prossime partite e fare più punti possibili, perché secondo me si può fare».

COMMENTI DISCUTIBILI – A Juric non va giù che si parli di un Verona tranquillo: «Questo vuole anche dire che l’equilibrio è molto pericoloso per squadre come noi. Puoi anche fare tutto benissimo e allenarti bene, magari perdi perché non hai valori altissimi. Quando entri in crisi devi valutare dentro, non andare dietro all’attenzione e dire che hanno mollato. Sono tutte cose che dicono chi non capisce niente di calcio, perché hai perso».