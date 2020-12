Juric: “Verona, mai accontentarsi! Contro l’Inter complimenti a Magnani”

Condividi questo articolo

Photo 201529896

Juric dopo Verona-Inter terminata 1-2, attraverso i canali ufficiali del suo club ha parlato di Magnani, ieri impiegato da titolare (QUI le sue dichiarazioni), e dell’Hellas Verona per quanto riguarda questa stagione.

SU MAGNANI – Juric dopo Verona-Inter inizia parlando in particolare del suo difensore: «Pur nella sconfitta, Magnani simbolo della generosità ma anche dei margini di crescita di questa squadra? Lui ha tutte le caratteristiche giuste per poter fare bene. Oggi ha fatto una grandissima partita per 80 minuti e sicuramente, con il lavoro, arriverà a poterne fare 95 al meglio, senza cali fisici».

IN SERIE A – Juric anche di quello che è stato il suo 2020 a livello personale e soprattutto per l’Hellas Verona: «Non ci si può accontentare e noi tutti, come Club, non dobbiamo sottovalutare nulla, se vogliamo salvarci. Altrimenti rischiamo. Cosa mi porto dietro di questo 2020? Questo è stato un anno fantastico sia a livello calcistico che personale. Il Covid ci ha toccati tutti, ma per la mia famiglia è stato un anno felicissimo, anche per come siamo stati accolti a Verona. Devo ringraziare tutta la Società e anche la città, perché qui sono davvero felice. Un messaggio di speranza per il prossimo anno? Tutto quello che stiamo vivendo e che ha cambiato le nostre vite è destinato a passare. Supereremo questo momento. A me è piaciuto il modo in cui il popolo italiano ha saputo reagire a questa situazione, e ormai anch’io mi sento italiano. Andrà progressivamente meglio. È difficile, ma dobbiamo cercare di ritagliarci momenti di allegria e di gioia, vivendo e pensando con ottimismo. A Verona, lo sanno fanno, perché qui la gente ha spirito e auguro ai veronesi di tornare presto ad uscire e divertirsi».

Fonte: hellasverona.it