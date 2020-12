Juric: “Verona-Inter, loro forti ma nostro calciomercato da rivedere, basta!”

Condividi questo articolo

Photo 201529896

Juric dopo Verona-Inter terminata 1-2, ai microfoni di “Sky Sport” si è sfogato in merito ai troppi infortuni facendo riferimento all’ultima sessione di calciomercato.

CALCIOMERCATO DA RIVEDERE – Juric dopo Verona-Inter ai microfoni di “Sky” si è sfogato in merito alle condizioni della squadra facendo riferimento al calciomercato: «Abbiamo fatto bene nel primo tempo, non abbiamo concesso niente. Grandi complimenti ai miei ragazzi che sono andati oltre ogni limite, però non è calcio giocare con questi giocatori adattati, questo è un massacro per i ragazzi e si perde fiducia. L’Inter è forte, ha un suo gioco che insiste. Lukaku è più forte degli altri e va avanti così. Noi abbiamo fatto una partita sopra le nostre possibilità. Ora bisogna vedere bene qualche cosa per fare bene in futuro. Cosa dirò alla società? Bisogna essere realisti e dire che i giocatori che abbiamo preso ci hanno dato poco e non possiamo fidarci fisicamente. Con i ragazzini li uccidiamo, stessa cosa per Colley. Rivediamo gli errori che abbiamo fatto nel calciomercato e ci sistemiamo. Possiamo dare il massimo però dobbiamo stare attenti».

FUORI RUOLO – Juric ha risposto a una domanda legata al suo lavoro al Verona ma torna ancora a parlare dei giocatori impiegati fuori ruolo: «Io troppo bravo? Non voglio ripetere errori fatti anche al Genoa quando hanno venduto tutti. Ci sono allenatori bravi e meno bravi ma non puoi cambiare stravolgendo tutto. Abbiamo fatto delle valutazioni. Benassi è arrivato da infortunato e non è mai riuscito a recuperare. Magnani ha giocato pochissimo, Favilli stessa cosa. Abbiamo dato tutto per scontato. Non possiamo continuare con i giocatori fuori ruolo. Dobbiamo salvarci crescendo».