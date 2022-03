Juric: «Tanti influenzati, ecco chi ci sarà contro l’Inter». E annuncia il portiere

Juric fa il punto sulla situazione granata prima del posticipo in programma domani sera. L’allenatore del Torino, con un passato da assistente tecnico all’Inter, nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Inter fa la conta dei disponibili in seguito all’influenza che ha colpito la sua squadra

ALLARME INFLUENZA – A poco più di 24 ore da Torino-Inter, l’annuncio di Ivan Juric non è certo il migliore possibile: «A Bologna abbiamo fatto bene. Domani giocheremo contro i Campioni d’Italia, ma il mio Torino vuole fare bene. È stata una settimana difficile perché è entrata l’influenza nel nostro spogliatoio. Tanti giocatori hanno avuto la febbre. Qualcuno ha recuperato e altri no. Ci saranno Gleison Bremer, Ricardo Rodriguez e Sasa Lukic, Antonio Sanabria è da valutare: vediamo oggi. Anche Magnus Warming può esserci. Invece David Zima credo proprio che non ci sarà. Anche Vanja Milinkovic-Savic l’ha avuta, ma comunque non ha ancora risolto il problema alla mano. Ed Etrit Berisha ha fatto una bella prestazione, sebbene gli avversari non abbiano tirato in porta, ma la sensazione era positiva». Questo il primo estratto della conferenza stampa di Juric alla vigilia di Torino-Inter di Serie A (vedi informazioni).