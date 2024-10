Juric: «Roma, so cosa succede fuori. Ma io penso all’Inter!»

Juric in una lunga intervista concessa sul Corriere dello Sport ad Ivan Zazzaroni, ha parlato dei problemi che al momento riguardano la Roma: dalle contestazioni dei tifosi alla situazione societaria. Poi uno sguardo alla partita con l’Inter e i fastidi muscolare di Paulo Dybala.

PROBLEMI ROMA – Ivan Juric pensa solo al suo lavoro alla Roma e non a tutte le contestazioni del momento, da parte dei tifosi che richiamano a gran voce Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso però è concentrato solo in vista del prossimo appuntamento contro l’Inter: «Sono consapevole di ciò che accade fuori, ma sono concentrato sul mio lavoro. Che è entusiasmante. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Le prestazioni sono in netta crescita, e questo è importante. A Trigoria le condizioni in cui mi muovo sono fantastiche, ho solo sensazioni positive. Sapendo che fuori la situazione è quella che è, bisogna accettare e andare avanti. Non mi sono mai trovato in una storia simile, ma neppure in una altrettanto bella. Non sono contaminato dalle negatività. Arrivo fresco e ti dico che stiamo alzando il livello del gioco, delle pressioni, abbiamo maggiore continuità nella partita. Mi interessa preparare la partita con l’Inter».

Roma-Inter, Dybala ci sarà o no?

SITUAZIONE DYBALA – Juric poi si sofferma a parlare dell’attaccante argentino: «La sua prima partita con me è stata fantastica, anche il primo tempo con l’Athletic Club. Dopo l’Athletic ha avuto qualche problema. Con Mark (Sertori, head of performance, nda), che ha grande esperienza, e tutto lo staff, cerchiamo di recuperarlo al 100% e per sempre. Vogliamo evitare le ricadute e gestirlo bene, ci siamo presi dei giorni per farlo. Quando Paulo gioca è una meraviglia, dobbiamo metterlo a posto, non come negli anni passati, vogliamo trovare una continuità con lui».

