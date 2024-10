Juric rammaricato: «Ottima gara della Roma. Regalato gol all’Inter»

La squadra di Ivan Juric esce sconfitta dallo scontro con l’Inter. Il mister giallorosso descrive le sensazioni e il momento della Roma al termine del match dell’ottava giornata di campionato.

ANALISI – Ivan Juric, intervistato da Dazn al termine di Roma-Inter, dichiara: «Abbiamo iniziato in maniera timorosa, non mi sono piaciuti i primi quindici minuti, dopo di che abbiamo fatto molto bene, fino al gol. Il gol è stato un incidente e in queste partite lo paghi caro. Per lunghi tratti abbiamo giocato molto bene, creando occasioni che non abbiamo sfruttato. Abbiamo sbagliato un po’ troppo tecnicamente e regalato gol in una gara così, è un peccato perché la squadra ha fatto un’ottima gara».

Le considerazioni di Juric al termine di Roma-Inter

ALZARE IL LIVELLO – E ancora Ivan Juric: «Bisogna alzare il livello di qualità negli ultimi metri ed essere ancora più pericolosi. Con l’Inter non è facile e poi penso che questa sera abbiamo limitato l’Inter quasi su tutto, facendo una partita molto seria. È un grandissimo peccato. Ci sono momenti in cui i calciatori si devono scambiare. Poi è chiaro che avendo calciatori nuovi, come Koné, fanno fatica a interpretare bene certe situazione. Bisogna limitare le corse indietro, scambiandosi poteva essere molto più semplice. Dall’altra parte c’è l’applicazione da parte di tutta la squadra che è allucinante».

AMBIENTE – Ivan Juric termina: «Come posso ricompattare l’ambiente? L’unico modo sono i risultati, per questo mi dispiace molto per stasera. Penso che il pubblico era contento su tante cose, noi dobbiamo far ei risultati per ricomporre l’ambiente. Tutto il resto sono chiacchiere. L’applicazione dei giocatori è fantastica. Sono convinto che se continuano così faremo anche i risultati. Tutti insieme, soprattutto i giocatori fischiati, devono essere forti. Da tanto tempo la Roma non giocava così, contro l’Inter e sono contento di questo».