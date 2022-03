Juric: «Non si può perdere un pallone così, dovevamo fare fallo»

Ivan Juric commenta con grande delusione il risultato finale di Torino-Inter, coi nerazzurri che agguantano il pareggio nel recupero. Ecco le sue parole ai microfoni della RAI.

ERRORE DI GESTIONE – Ivan Juric esprime rammarico per come è arrivato il pareggio dell’Inter contro il Torino, in pieno recupero. Ecco le parole dell’allenatore granata: «Potevamo gestirla meglio, perché Berisha poteva prenderla in mano, la squadra sale, vai in rimessa laterale. L’abbiamo giocata bene, ma là non si può perdere un pallone così. A fine partita fai fallo, fai qualsiasi cosa. Queste cose si pagano, la mia sensazione è che questa squadra quest’anno ha pagato tanto, tantissimo queste piccole cose, che ci hanno portato via tantissimi punti».