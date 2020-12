Juric: “Inter la più forte e Conte miglior tecnico! Un’opzione sulla trequarti”

Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Inter, sfida in programma domani alle ore 18.30 e valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico gialloblù considera la squadra di Conte la più forte del campionato e dà qualche notizia sulla probabile formazione. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club veneto (QUI la conferenza stampa di Conte)

AVVERSARIO FORTE – Ivan Juric parla in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Inter: «Come valuto l’Inter? Sono la squadra più forte e hanno l’allenatore migliore del campionato. I nerazzurri sono certamente dei serissimi candidati alla vittoria dello scudetto. Hanno un gioco molto codificato e stanno cercando di inserire i giocatori ideali per le idee dell’allenatore. Come si fermano? Con la partita della vita, sperando magari che loro non siano al massimo. Non potremo sbagliare niente, ma al contempo non lasceremo nulla di intentato».

ANTI LUKAKU – Prosegue Juric: «Chi può giocare al centro della difesa per contenere Lukaku? Sia Günter che Magnani hanno fatto bene contro la Fiorentina, giocando con concentrazione. Poi c’è anche Lovato che può fare quel ruolo. Rüegg? È entrato molto bene nell’ultima gara, dandoci grande slancio. Ha dovuto trascorrere un periodo di adattamento al nostro calcio, ma si allena bene già da un po’. Può giocare anche dall’inizio, seppure abbia ancora qualcosa da imparare a livello tattico».

POSSIBILI SCELTE – Juric lascia intuire chi potrebbe giocare in attacco: «Chi giocherà in attacco? Mancando anche Baràk, difficilmente ci sarà Tameze nella posizione di ‘falso nove’. Salcedo ha fatto bene ultimamente, poi a Firenze era molto stanco. E devo stare attento anche a Zaccagni da questo punto di vista, perché nell’ultimo periodo ha dato tanto e fare quattro partite in dieci giorni non è facile per nessuno. Yeboah? È un ragazzo molto veloce, ma ha ancora tanto da imparare. Ha caratteristiche importanti, è una punta centrale e quando è entrato al Franchi ha fatto il suo. Potrebbe entrare a gara in corso anche domani».

OPZIONE – Juric conclude parlando di un’opzione sulla trequarti: «Lazovic sulla trequarti? È un’opzione. Dimarco sta facendo bene in entrambe le fasi, mentre dare più libertà a Lazovic in questa fase può essere l’idea giusta. Noi sappiamo quanto vale. Dawidowicz in mediana? No. Chi rifiaterà? In difesa abbiamo fatto benissimo sabato, non concedendo praticamente niente, quindi spero che i ragazzi recuperino al meglio. In attacco serve sempre freschezza, quindi ci sto ragionando. Lì bisogna stare bene per poter fare la differenza».

