Josep Martinez orgoglioso: «All’Inter una grande fortuna. Ambizione!»

Josep Martinez ha posto l’accento sulle emozioni che sta vivendo durante la prima stagione all’Inter, indicando le sue ambizioni in nerazzurro.

LE DICHIARAZIONI – Josep Martinez è uno dei tre protagonisti della serie di interviste condotte da Betsson Sport ai latini dell’Inter (clicca qui per l’intervista a Lautaro Martinez e qui per quella a Joaquin Correa). Il portiere nerazzurro, autore di ottime prestazioni nella sua prima annata a Milano, ha così parlato della forza del gruppo all’Inter: «Penso che creare un bel gruppo sia molto importante perché solo aiutandoci tra di noi possiamo raggiungere un obiettivo comune. Se un giocatore dovesse fare male in una partita, sarebbe molto importante avere il supporto dei compagni».

Josep Martinez sul miglioramento all’Inter

AUSPICIO CHIARO – Josep Martinez ha così proseguito: «Sono molto fortunato di allenarmi con giocatori di questo livello. Penso di avere ancora molti margini di crescita e delle opportunità per continuare a migliorare».

IL CAPITANO – Josep Martinez ha infine concluso: «Condivido quanto detto da Lautaro Martinez, anch’io penso che il suo gol più bello sia quello in semifinale di Champions League col Milan. Soprattutto per quello che ha detto lui, dato che si trattava di un momento troppo importante per la squadra. Arrivare in finale è tanta roba, per cui dico quello».