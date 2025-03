Josep Martinez: «Io all’Inter, mi sento fortunato!». Poi svela il suo tifo

Il portiere dell’Inter Josep Martinez è stato protagonista del format Team Talks, disponibile sul canale Youtube del club nerazzurro. L’estremo difensore spagnolo ha risposto ad alcune domande assieme ai suoi compagni Joaquin Correa e Lautaro Martinez.

IL COMMENTO – Josep Martinez ha parlato del portiere a cui s’ispirava da bambino, e di come si è ambientato all’interno del gruppo Inter con i compagni: «Da piccolo ero tifoso del Valencia, la squadra della mia città e ho sempre guardato e sono cresciuto con Santiago Canizares. Per me è sempre stato un idolo. Gruppo è molto importante, dobbiamo aiutarci per raggiungere obiettivo in comune. Anche se uno gioca male sa di avere sempre supporto dei compagni e avere questa fiducia da parte di tutti è indispensabile».

Esperienza all’Inter insieme a tanti altri campioni

ALLENAMENTO – Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa, ha poi analizzato in quali aspetti si sente migliorato dal suo approdo a Milano, grazie ai compagni più esperti: «Mi sento fortunato ad allenarmi con giocatori di questo livello, quindi penso di avere molto margine di crescita. Mi alleno per avere opportunità, e per dimostrare tutto il mio potenziale». Il portiere spagnolo poi si lascia andare con una battuta: «Chi mi segna di più in allenamento? Dipende, dei giorni sono imbattibile altre volte sono amico di tutti (ride, ndr)».