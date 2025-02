Josep Martinez: «Felice per la squadra e i tre punti! Importante»

La vittoria in extremis regala qualche giorno di tranquillità dopo la partita complicatissima contro il Genoa. Josep Martinez, nuovo portiere oggi dell’Inter, dice questo a caldo su Sky Sport.

SUCCESSO – Josep Martinez ha detto: «Più che per me sono felice per la squadra, sapevamo che era importante e il Genoa è dinamico. Era difficile, abbiamo vinto ed è importante questo. Il Napoli? Giusto che è uno scontro diretto, contro la nostra rivale. Sono solo tre punti, la stagione è lunga. Cercheremo di vincere, succederà quello che succederà. Vogliamo vincere ogni partita»