Josep Martinez convinto: «Daremo tutto per arrivare in finale!»

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez, oggi titolare contro il Verona, è estremamente convinto su Dazn sulla gara contro il Barcellona.

PROSSIMA PARTITA – L’attenzione verso il Verona è minima, la testa va al Barcellona e Josep Martinez ne parla in questo modo dopo la vittoria odierna: «Secondo me non cambierà nulla martedì. Il Barcellona vuole essere protagonista come noi. Siamo a San Siro, è uno stadio difficile e cercheremo di dare tutto per arrivare in finale. Oggi era una grandissima opportunità per chi giocava meno, dovevamo rispondere tutti e sono felice particolarmente per coloro che hanno giocato. Yamal? Impossibile no, si può fermare. Lui è forte, dobbiamo marcarlo stretto e raddoppiarlo. Per il Barcellona è un giocatore molto importante»