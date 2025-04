Josep Martinez: «Bologna? L’Inter ha voltato pagina. Focus sul Milan!»

Cresce l’attesa per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Josep Martinez, tra le novità di formazione di Simone Inzaghi, introduce il match delle ore 21.00 di San Siro durante l’intervista di SportMediaset.

NUOVA PAGINA – Nel pre partita di Inter-Milan, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Josep Martinez dichiara: «È vero che quella col Bologna è stata una partita difficile, però abbiamo cercato di voltare pagina e di pensare al futuro. Oggi è una partita molto importante, che ci può permettere di conquistare una finale e siamo molto concentrati su questo». Dopo le difficoltà incontrate a Bologna, quindi, l’Inter sposta l’attenzione dal campionato alla Coppa Italia.

A UN PASSO – Josep Martinez prosegue: «Sono tantissimi mesi che stiamo lavorando per questi obiettivi, siamo molto vicini perché ci manca una partita per arrivare a una finale. Sappiamo che sarà difficile ma siamo mentalizzati. Siamo l’Inter e vogliamo vincere sempre tutte le partite. Pronto al grande salto? Io lavoro tutti i giorni per opportunità come quella di oggi. È sempre bello giocare per far vedere a tutti che sono pronto per aiutare la squadra». Il giovane Josep Martinez, che oggi trova un’altra chance dal primo minuto in Coppa Italia, è orgoglioso della fiducia avuta dal mister. L’Inter si aspetta da lui un’altra importante prestazione.