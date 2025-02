Josep Martinez: «Voglio bene al Genoa ma i tre punti servivano all’Inter!»

Josep Martinez sale in cattedra in Inter-Genoa e regala un’ottima prestazione nel suo esordio in nerazzurro in Serie A. Ecco le impressioni del giovane portiere nel post partita.

LA SETTIMANA – Josep Martinez, intercettato da SportMediaset dopo Inter-Genoa, dichiara: «È stata una settimana molto emozionante per me, ricca di tante emozioni. Soprattutto anche perché era la prima partita per me in Serie A, in casa davanti ai nostri tifosi. Ma è stata emozionante anche perché era contro la mia ex squadra, quindi tante emozioni oggi. Non poteva andare meglio, abbiamo preso tre punti molto importanti e abbiamo fatto un clean sheet. La mia parata ha salvato il risultato? Non ho fatto la partita più lucida della mia carriera, però ho cercato di aiutare la squadra e nel dare mio contributo ho dovuto fare quella parata. Importante sì ma normale, importante è stato anche il gol di Lautaro Martinez. L’importante sono i tre punti».

Josep Martinez, tutte le emozioni di una gara come Inter-Genoa!

NELLO SPOGLIATOIO – Josep Martinez prosegue spiegando le sensazioni nello spogliatoio dell’Inter: «C’era rabbia perché sapevamo che questa partita era molto importante. È vero che non abbiamo fatto la partita con più qualità dell’anno, sapevamo che loro erano in un momento buono e che sarebbe stato difficile. Però abbiamo preso coraggio e dopo una sconfitta che ci aveva fatto un po’ male a Torino sapevamo che questa dovevamo vincerla per forza. Vincerla così, 1-0, ti dà un po’ più emozione».

EX ED OBIETTIVI – Sulla sua ex squadra Josep Martinez dichiara: «I miei ex compagni del Genoa sono tutti bravi, stanno facendo una grande stagione. Voglio bene a loro ma oggi i tre punti servivano a noi. Mando un in bocca al lupo a tutti loro ma la vittoria era troppo importante per l’Inter. Se crediamo ancora nello scudetto? La nostra mentalità è quella di lottare per tutte le competizioni. Sappiamo che il percorso è ancora lungo e ci sono ancora tante partite ma step by step dobbiamo cercare di vincerle tutte. Anche quella della prossima settimana».