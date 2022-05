Joao Pedro punta l’Inter: «I risultati arriveranno! Dalle prossime sfide…»

Joao Pedro attraverso i canali ufficiali del Cagliari ha commentato la sfida pareggiata all’ultimo contro la Salernitana e avvisa le avversarie (tra queste anche l’Inter) per questo finale di stagione.

PROSSIMA SFIDA – Joao Pedro parla in particolare delle ultime due sfide di campionato. La prossima contro l’Inter: «Quando si ha voglia di continuare a lottare i risultati arrivano. Dobbiamo pensare solo a vincere, non sentiamo la stanchezza. C’è solo la voglia di uscire fuori da questa situazione tutti insieme. Qualsiasi punto guadagnato nelle prossime sfide in questo momento della stagione conta molto».

Fonte: cagliaricalcio.com