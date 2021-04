Joao Pedro: «Inter squadra fortissima, ripartiamo dalla prestazione!»

Joao Pedro dopo Inter-Cagliari terminata 1-0, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della sconfitta maturata in casa dei primi in classifica.

PARTITA DOPO PARTITA – Joao Pedro dopo Inter-Cagliari 1-0, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Cerchiamo di rischiare il meno possibile perché non ce lo possiamo permettere. Quanto di proponi in avanti rischi di prendere gol, nel secondo tempo rischiavamo di poter pareggiare. Affrontavamo una squadra fortissima, lo sapevamo, ma dobbiamo pensare alla prossima partita. Dobbiamo ripartire da questa prestazione, dobbiamo pensare dalla prossima partita perché ci sono ancora delle partite, la squadra c’è. Non possiamo mollare, mancano ancora otto partite! La squadra ci proverà fino alla fine, è una nostra responsabilità. Non molliamo, stiamo dimostrando che ci stiamo provando, inutile dire frasi scontate».