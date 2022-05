Joao Pedro: «Inter squadra difficile. Mi prendo la responsabilità»

Joao Pedro ha parlato al termine di Cagliari-Inter (1-3), penultima giornata di Serie A. Ecco le sue parole ai microfoni de “La Domenica Sportiva” su RAI2.

MOMENTO DIFFICILE – Joao Pedro commenta sconfortato la sconfitta del Cagliari contro l’Inter: «Abbiamo affrontato una squadra difficile. Abbiamo cercato di tenere botta quando hanno avuto il gioco in mano. Nel secondo tempo siamo riusciti ad avere un po’ il controllo, anche se non abbiamo creato occasioni chiare. Non siamo riusciti a ottenere il risultato. Ancora speranza? Nel calcio può succedere di tutto, lo sappiamo. Abbiamo visto altre volte situazioni complicato che si sono messe a posto. Noi dobbiamo crederci e fare il nostro. Dopo aver fatto così male l’andata, non era semplice rimetterci in corsa, nonostante il mese di gennaio. Abbiamo pagato per tante partite all’andata che non siamo riusciti a fare come volevamo. È difficile ora, dopo una partita così, trovare motivazioni per dire dove abbiamo sbagliato. Dora dobbiamo crederci fino alla fine. Sono il leader, il capitano, quello che conosce la piazza come pochi: mi prendo la mia responsabilità che non sono riuscito a trascinare i compagni. Ma non credo di non aver sentito il peso, non sarebbe giusto. Ma sono il leader e il capitano e non scappo dalle mie responsabilità. Ho sempre dato tutto come i miei compagni».