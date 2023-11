Joao Mario rammaricato: «Delusi! Vincevamo 3-0, amaro in bocca»

Joao Mario ha realizzato una tripletta alla fine inutile contro l’Inter, visto il risultato poi di parità a Lisbona. Il centrocampista del Benfica deluso.

RAMMARICATO − Joao Mario deluso nonostante la tripletta in Benfica-Inter: «Ovviamente è un risultato estremamente deludente. Quando vinci 3-0 al primo tempo non ti aspetti che succeda quello che è successo. Non abbiamo ottenuto la vittoria, ma non cambia molto, perché nell’altra partita lì è stato anche un pareggio e proveremo il miracolo per conquistare l’Europa League. La sensazione che resta è quella di essere delusi. Fare tre gol è qualcosa di storico, sono contento, ma resta l’amaro in bocca per questo secondo tempo. Ma abbiamo ancora una piccola possibilità di qualificarci all’Europa League e ci concentreremo su quella». Le sue parole su Record.