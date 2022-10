Jemelka (Viktoria Plzen): «Spero di mettere in difficoltà l’Inter e fare punti»

Vaclav Jemelka, difensore del Viktoria Plzen, ha parlato della partita di Champions League in programma domani contro l’Inter.

PARTITA – Queste le parole di Vaclav Jemelka, difensore del Viktoria Plzen, in vista della partita di Champions League in casa dell’Inter. «Rispetto all’ultima partita, dobbiamo migliorare tutto il match – si legge su fcviktoria.cz –. Ci siamo mostrati dove c’erano degli errori che dobbiamo eliminare e soprattutto provare a segnare. Vogliamo renderlo il più scomodo possibile per loro. Spero che metteremo in difficoltà l’Inter e finalmente faremo punti».