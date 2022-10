Italiano: «Vogliamo mettere in difficoltà l’Inter! Fiducioso per Cabral»

Vincenzo Italiano prima di Fiorentina-Inter, valevole per decima la giornata di Serie A 2021-2022, si è detto fiducioso per la ripresa della squadra. Di seguito le sue parole su Sky Sport.

LA PARTITA – Italiano prima di Fiorentina-Inter, su Sky Sport ha parlato così: «L’Inter si ferma riproponendo prestazioni di qualità e di ritmo. Abbiamo messo in difficoltà due squadre fortissime, oggi ne affrontiamo un’altra. Veniamo da due risultati utili e proviamo a dare continuità a questi risultati. Speriamo di fare una grande partita. Dobbiamo cercare di non avere alti e bassi, i ragazzi dal punto di vista dell’orgoglio rispondono presente quando vengono stimolati. Ripartiamo da qui. Cabral? Mi è piaciuto per come si è fatto trovare pronto, è entrato con la testa giusta. Aveva fatto due gol che sono stati annullati. È un premio per quello che ha fatto vedere, mi auguro che possa tornare al gol migliorando le prestazioni. Sono fiducioso perché l’ho visto bene negli allenamenti successivi».