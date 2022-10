Italiano polemico: «Ora basta, non è la prima volta! Dzeko commette fallo»

Vincenzo Italiano dopo Fiorentina-Inter 3-4, su DAZN si è detto rammaricato per la sconfitta al Franchi, sottolineando – a detta sua – un errore arbitrale, cioè del presunto fallo di Edin Dzeko su Nikola Milenkovic.

ALTRA SCONFITTA – Italiano dopo Fiorentina-Inter terminata sul punteggio di 3-4, su DAZN ha parlato così: «C’è grande dispiacere per non aver fatto punti. Il nostro obiettivo era quello di muovere la classifica. Lo abbiamo fatto in Conference League ma non in campionato. Finire sul 3-3 dopo questa rimonta per me era come una vittoria. Manca che dobbiamo trovare un po’ di equilibrio. Nelle ultime gare siamo riusciti un po’ a smuovere il problema del gol. Purtroppo ogni situazione che concediamo prendiamo gol e ci complichiamo da soli la partita. Manca l’equilibrio giusto, stiamo lasciando dei punti per strada e dobbiamo ricominciare a riprenderceli dentro e fuori Firenze. Nel secondo tempo serviva una punta che poteva legare con Cabral e la soluzione ha pagato, stiamo provando diverse soluzioni».

POLEMICHE – Italiano parla anche di errore arbitrale sul finale di partita: «Non ne parlo mai, però non è la prima volta che perdiamo punti per qualche fallo dubbio e continuiamo a pagare dazio noi. A venti secondi dalla fine Edin Dzeko tira la maglia e prende posizione su Nikola (Milenkovic, ndr), ma l’arbitro ha valutato diversamente. Vero che potevamo far meglio con la palla dentro, però non è la prima volta perché perdiamo punti e posizioni in classifica. Ci vuole un po’ di buon senso, per chi ha giocato a calcio e questo è fallo per presa di posizione, la maglia non può essere tirata: punto e basta».