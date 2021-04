Italiano: «Pareggio meritato. Lukaku fa paura! Vogliamo la super-salvezza»

Italiano, dopo Spezia-Inter terminata 1-1, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del pareggio maturato questa sera contro i nerazzurri, commentando in particolare l’attacco nerazzurro con Romelu Lukaku

DOPO LA PARTITA – Italiano dopo Spezia-Inter 1-1, ai microfoni di Sky ha parlato così: «Grande risultato per noi, fermare l’Inter non è semplice anzi è un’impresa. Merito dei ragazzi. Primo tempo ottimo per noi, nel secondo tempo invece viene fuori la grandissima forza dell’Inter e abbiamo difeso. Spesso siamo stati bravi a non portarli davanti la nostra porta, punto meritatissimo. Questa vittoria ci deve dare la convinzione che entrando con questo spirito evitiamo brutte prestazioni come quella di Bologna. L’Inter ha tantissime soluzioni tattiche dagli esterni agli attaccanti, ci siamo detti di evitare di far giocare Lautaro Martinez e Romelu Lukaku all’interno dell’area di rigore. Loro sono micidiali in quella zona. Superlega? Noi dobbiamo pensare alla Super-salvezza! Quando affrontiamo queste grandi squadre se non fai prestazioni al di sopra delle possibilità, perdi».

SU LUKAKU – Vincenzo Italiano ironicamente racconta ironicamente l’impressione che ha avuto di Lukaku: «Romelu Lukaku da vicino? Nel riscaldamento l’ho guardato e sono ritornato subito dentro perché non volevo far vedere la mia faccia ai ragazzi (ride, ndr)».