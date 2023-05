Italiano: «Inter ha qualche vantaggio, ma la finale è partita secca»

Vincenzo Italiano dà qualche vantaggio all’Inter contro la sua Fiorentina, lo ammette parlando sulla Mediaset.

VANTAGGI – Italiano rispetta il suo avversario: «L’ostacolo è davvero duro per noi, però cerchiamo di prepararla serenamente. Siamo felici del percorso, della crescita della squadra. Abbiamo due finali, anche di Conference League, ma concentriamoci su questa. L’avversario è fortissimo, in Italia sappiamo di cosa sono capaci ma ci giocheremo le nostre chances cercando di metterli in difficoltà. Diciamo che affrontiamo i finalisti di Champions League, una squadra piena di campioni, in salute, avanti di tanto rispetto a noi in classifica, quindi ha vantaggi. È una partita secca, ci si gioca tanto e il nostro obiettivo è metterli in difficoltà. Cercheremo di fare il massimo, la coppa la vogliono vincere tutti. Non ci immaginavamo la doppia finale, piano piano abbiamo acquisito consapevolezza e abbiamo iniziato a crederci. Due percorsi bellissimi che si concluderanno con due finali, all’inizio avrei preferito Praga. Una volta che in Coppa Italia siamo riusciti a fare risultati abbiamo fatto di tutto, siamo orgogliosi di esserci e partecipare, lo faremo con tutte le forza cercando di ottenere qualcosa di importante. È bello riuscire a trasformare tutto il lavoro e la preparazione in risultati sportivi, è successo in passato e quest’anno. Dobbiamo fare l’ultimo metro, concludere bene. Non aspetto altro che affrontare le due avversarie, ci vuole tanta concentrazione contro Inter e West Ham. Ai tifosi della Fiorentina dico che daremo tutto, siamo reduci da una partita strepitosa a Basilea e in questa faremo lo stesso per regalare soddisfazioni».