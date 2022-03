Italiano: «Nell’Inter chiunque giochi è un campione. Ma qui per fare bene»

Vincenzo Italiano ha parlato su Dazn in occasione del prepartita di Inter-Fiorentina, trentesima giornata di campionato. Il tecnico viola crede nel risultato ma rispetta l’avversario

RISPETTO MA CREARE − Italiano sul match di San Siro: «Dobbiamo giocare qui per come abbiamo sempre fatto. Cercare di ottenere il massimo contro una grande squadra e in una gara difficile. Giocare queste partite comunque è importante per noi. Assenze? Nessun vantaggio, chiunque scende in campo nell’Inter è un campione. Sta a noi limitarli e di creare e offendere quando ne avremo l’occasione».