Italiano: «Grande Fiorentina per 70′, nel finale potevamo anche vincerla»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn nel post Inter-Fiorentina, gara pareggiata dai nerazzurri per 1-1. Il tecnico ha fatto i complimenti per la prestazione della sua squadra

TESTA ALTA − Italiano contento dei suoi ragazzi: «Nel primo tempo abbiamo creato tante situazioni per passare in vantaggio e chiuderla. Poi il gol è arrivato nella ripresa. Bravi i ragazzi per essere usciti a testa alta, nel finale Ikone ci stava per fare anche un regalo. Ma sono contento dei ragazzi, non era facile. Torreira? Ha perso un dente, è un combattente. Dà l’anima, è un uomo squadra. Contento per il suo gol, ha tempismo, accompagna la manovra offensiva. C’è da fargli i complimenti».

ATTACCO − Qualche considerazione sul reparto offensivo, così Italiano: «Quando si riesce ad accompagnare tutti. Che è al ridosso della manovra può attaccare lo spazio in avanti, Torreira ha questo tempismo da goleador. Ma anche nel primo Saponara e Gonzalez hanno avuto occasioni per fare male. Bravissimi i ragazzi che vengono qui a giocare, creando e lavorando a testa alta. Ikone? Gli ho chiesto se poteva dribblare Handanovic ma non c’era spazio. Lì poteva fare di più, in allenamento fa sempre gol. Però sono sicuro che gli attaccanti si sbloccheranno, è frutto del caso. Ritroveranno lucidità e concretezza».

PAREGGIO MERITATO − Italiano non ha dubbi: «La partita potevamo gestirla nella loro metà campo, abbiamo faticato ad arrivare alla fine con tanti ribaltamenti da un lato all’altro. Per 70′ è stata una grande Fiorentina, poi i ragazzi erano stanchi. Punto meritato e felicissimo per quello che abbiamo fatto vedere».

CRESCITA − Sull’evoluzione di Castrovilli, le parole di Italiano: «Sta crescendo Castrovilli, ha continuità nelle ultime partite. Lui ha più nelle sue corde, ha qualità. Sa giocare, dall’inizio è in netta crescita. Ha smaltito i suoi infortuni e sta crescendo».