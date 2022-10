Italiano: «Dzeko-Milenkovic? No spiegazioni dall’arbitro! Amaro in bocca»

Vincenzo Italiano ha parlato nel post gara di Fiorentina-Inter in conferenza stampa. Il tecnico viola dispiaciuto per il risultato con particolare attenzione sull’episodio fra Dzeko e Milenkovic

Cosa ci può dire della partita?

Non aver fatto punti in una gara che nonostante qualche errore e qualche situazione in cui non eravamo stati bravi eravamo riusciti a recuperarla e a mettere in difficoltà una grande squadra. Eravamo riusciti anche a segnare. Ci abbiamo messo del nostro, nei primi due gol la palla era nostra. Abbiamo subito il quarto gol su qualcosa di dubbio e non è la prima volta. Poteva essere un premio per i ragazzi per quanto fatto vedere nella ripresa. Per il lavoro fatto, sono rammaricato.

Cosa ha detto l’arbitro sugli episodi del mancato rosso a Dimarco e del gol con fallo di Dzeko? Cosa manca alla Fiorentina in queste partite?

Contro squadre di alto livello usciamo sempre con l’atteggiamento giusto uscendone con prestazioni ottime. Abbiamo meno punti di quanto fatto vedere bene, con tanti episodi dubbi. Quello di questa sera, a dieci secondo dalla fine, lascia l’amaro in bocca. Tu lavori per tante cose, come le prese di posizione. Milenkovic è davanti, Dzeko lo spinge e gli tira la maglia. Quello è fallo. Non meritavamo la sconfitta però questo atteggiamento bisogna metterlo contro tutte le squadre. L’arbitro non ci ha spiegato nulla.

Rosso a Dimarco? La Fiorentina non ha più obiettivi concreti in Serie A?

Non penso c’è tempo per migliorare e vincere le partite. Meritavamo qualche punto in più che dobbiamo ricercare altrove e soprattutto qui al Franchi. Non punto il dito su stasera quanto all’arbitro. Già successo a Udine, Bologna. La situazione non è bella, la classifica non piace a nessuno. Oggi volevamo muoverla, abbiamo messo in difficoltà l’Inter. Ancora è lunga, abbiamo le capacità per recuperare posizioni.

Condizioni Nico Gonzalez e sul lavoro della Fiorentina?

Oggi ci siamo esposti a qualche situazione pericolosa ma andava fatto così. Lavorare e non raccogliere risultati è frustrante, dobbiamo pedalare e pensare a giovedì dove dobbiamo riprenderci ciò che non abbiamo ottenuto oggi. Nico Gonzalez? Stava bene e in palla, non so che fastidio ha accusato che non gli permette di trovare continuità e forma decisive. Lui decide le partite, quando non è al 100% chiaro che non lo può fare.