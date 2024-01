Italiano confuso: «Blocco su Parisi! Perdere per una cosa così fa rosicare»

Italiano ha parlato dopo il triplice fischio di Fiorentina-Inter, sfida andata in scena al Franchi e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

BLOCCHI – Vincenzo Italiano interviene così dopo Fiorentina-Inter: «Oltre che arrabbiato, sono un po’ deluso dal fatto che in partite come queste noi non riusciamo mai a trovare quella giocata per raddrizzarle o non perderle. Tante volte arriviamo nell’area avversaria e tante volte non portiamo a casa punti. Poi c’è stata l’occasione del rigore, purtroppo adesso stiamo vivendo questa maledizione sui dischetti che sa iniziando a non piacermi. Perdiamo punti e partite ma giocando così sono convinto che ci toglieremo soddisfazioni. Nico Gonzalez? Chi tira o non tira, primo o secondo rigorista ma chi ci arriva deve essere convinto. Lui va a prendersi la responsabilità e siccome qualcuno ha ricevuto critiche è una situazione che diventa particolare. Dal momento in cui ti presenti sulla palla è questione di freddezza. Tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite e quindi dobbiamo recuperare. Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto limitare una squadra in fiducia e che ha grande consapevolezza. Sono contento per come ci siamo espressi. Abbiamo messo in grandissima difficoltà l’Inter e ora dobbiamo andare a riprenderci qualche punto in giro. Siamo arrivati a mettere in fuorigioco spesso gli avversari, qualcosina dovevamo rischiare per recuperare. Oggi abbiamo lavorato bene sotto tutti i punti di vista, tranne forse sul calcio d’angolo dal quale scaturisce il gol. L’Inter di mestiere ha lavorato con un blocco su Parisi per liberare Lautaro Martinez. E non dobbiamo permetterlo. Se era regolare? I blocchi nel calcio non vanno fatti, gli arbitri dicono che ci sono blocchi e blocchi. Se è stato irregolare si poteva anche fischiare. Io non li alleno più perché dicono che non si possono fare, ma se perdi per una cosa del genere ti fa rosicare. Perdiamo perché Juventus e Inter sono più forti di noi sotto tutti i punti di vista, già metterli in difficoltà è un grosso merito. Arriveremo a batterli, per ora restano delle grandi prestazioni contro prima e seconda in classifica».