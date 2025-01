Italiano: «Battaglieremo contro l’Inter. Preparata bene! Due strategie»

L’Inter sta per togliere uno dei due asterischi dalla classifica di Serie A. Prima del recupero della sfida col Bologna Vincenzo Italiano risponde alle domande dei giornalisti.

NUOVO FOCUS – Alle ore 20.45 il fischio d’inizio di Inter-Bologna, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. In merito alla sfida Vincenzo Italiano dichiara su Dazn: «Si deve dimenticare quello che non è andato perché giochiamo ogni tre giorni. Analizzare quello che non ci ha permesso di avere qualche punto in più e subito ripartire. Prima la Roma, adesso l’Inter, sono squadre super organizzate e super qualitative e fortissime. Oggi il focus è sull’Inter. Secondo me abbiamo preparato bene la partita, anche se in pochissimo tempo. Cercheremo di battagliare e di fare prestazione, perché se non passi attraverso quelle i risultati è difficili ottenerli».

Italiano nel pre partita di Inter-Bologna

STRATEGIE – Vincenzo Italiano prosegue: «Le contro mosse e qualche strategia contro l’Inter? Tutto sta nel sbagliare il meno possibile e di non concedergli transizioni. Perché penso che l’Inter sia la squadra che ribalta il campo e fa gol in maniera incredibile. Lì dobbiamo stare molto attenti, soprattutto quando abbiamo la palla noi. Quello è scontato. Poi cercare di far male all’Inter nel momento in cui ti concede qualche situazione e si aprono, perché lo faranno anche loro. Ma, soprattutto, la massima attenzione quando abbiamo noi la palla. Perché il loro blocco basso riparte e ti può fare davvero male. Secondo me Orsolini obbliga il piede opposto, perché a lui piace venire dentro ed è bravo a finalizzare, a parte nell’ultima partita. Anche con Ndoye cercheremo di far male da questo punto di vista».

GLI ATTACCANTI – Vincenzo Italiano conclude: «Castro? Si è sbloccato Dallinga. Volevamo quello, lo aspettavamo da tanto tempo. Abbiamo due attaccanti che ci possono dare tantissimo. L’alternanza ci sta, perché l’abitudine a giocare ogni tre giorni non ce l’hanno in tanti. Castro finora si è rivelato davvero un ragazzo interessante. Ha solo 20 anni, qualche errore lo può fare ma la fame e l’ossessione al miglioramento che ha, un allenatore non può vederlo».