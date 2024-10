Inzaghi: «Young Boys insidioso. Valutazioni in corso su recupero!»

Simone Inzaghi è pronto a guidare i suoi uomini in un’altra spedizione in Champions League. L’allenatore nerazzurro fa il punto alla vigilia di Young Boys-Inter.

L’AVVERSARIO – Prima di parlare in conferenza stampa, anche Simone Inzaghi, come Aurel Bisseck, risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24. Il mister nerazzurro, alla vigilia di Young Boys-Inter, dichiara: «Come si prepara questa partita? È una sfida di Champions League, quindi chiaramente è una partita non semplice da affrontare. Affrontiamo una squadra che in campionato non è partita benissimo, ha cambiato allenatore, è tornato quello dello scorso anno. Nell’ultima partita lo Young Boys ha fatto un’ottima gara contro il Lucerna, che era tra le prime in classifica, e ha vinto. Quindi per l’Inter ci saranno delle difficoltà e dovremo essere molto bravi ad affrontarle nel modo giusto».

Inzaghi e le ultime sugli in-disponibili per Young Boys-Inter

VALUTAZIONI – Simone Inzaghi prosegue, dando alcune informazioni di campo su Young Boys-Inter: «Il manto sintetico? È una cosa nuova per noi, infatti siamo venuti a fare l’allenamento qua, che solitamente non facciamo, perché vogliamo abituarci in una sola seduta. Però è una cosa che può capitare. Gli infortunati? Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi, Kristjan Asllani e Tajon Buchanan non ci saranno. Oggi ci saranno da valutare anche le condizioni di quelli che hanno giocato domenica e vedere anche Zielinski come sta. È venuto qui con noi e ieri ha anche fatto un parziale, ha dato buone risposte, ma c’è ancora l’allenamento di oggi. Poi cercherò di fare le scelte più giuste per questa partita».