Inzaghi: «Vorrei vedere il rigore per fallo su Dumfries! Non ho scelto il 4-4-2 per questo»

Simone Inzaghi si è così espresso al termine della sfida tra Napoli e Inter, terminata con il punteggio di 1-1 tra le due compagini.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato a DAZN nel post-partita di Napoli-Inter, sfida conclusasi per 1-1. Queste le sue parole: «Stavo aspettando di vedere anche l’episodio del rigore non concesso ai nerazzurri per fallo di McTominay. Ero curioso, non lo avevo rivisto. La partita è stata difficile, nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi. Bisogna sempre pensare che avevamo di fronte un avversario più fresco di noi che ci ha messo in difficoltà. Noi dovevamo essere più bravi nella gestione del risultato al termine del secondo tempo. Ho comunque dei ragazzi eccezionali che hanno dato tutto quello che avevano. Andiamo avanti, il campionato equilibrato e non sarà facile».

Inzaghi sulle dinamiche di Napoli-Inter

IL PROBLEMA – Inzaghi ha poi proseguito: «Dovevamo essere più bravi sin dal momento in cui è partita l’azione di Lobotka. Non gli dovevamo consentire di arrivare in area, il gol ne è stata la conseguenza. Non dovrebbe capitare di prendere 10 gol negli ultimi 15 minuti, c’è la stanchezza degli impegni ma non dovrebbe comunque succedere».

I CAMBI – Infine Inzaghi: «Entrare in queste partite non è semplicissimo, i ragazzi hanno cercato di aiutarsi l’uno con l’altro. Il Napoli è cresciuto molto fisicamente, io avevo pensato di ricorrere al 4-4-2, ma ho voluto poi mantenere l’ampiezza. Inizialmente Dumfries doveva rimanere nella sua posizione, uscendo su Spinazzola, però abbiamo visto che il Napoli teneva l’ampiezza, per cui abbiamo preferito continuare come avevamo cominciato».