Inzaghi: «Volevamo confermarci, abbiamo sofferto la Fiorentina»

Simone Inzaghi commenta la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina su Mediaset.

VITTORIA – Inzaghi è orgoglioso dei suoi: «Sono contento, volevamo questa coppa e confermare lo scorso anno. Siamo stati bravi contro una squadra di valore, ci hanno messo in difficoltà. Siamo partiti male, solitamente non succede ma siamo rimasti in partita e fatto due gol. Nel secondo tempo la Fiorentina è risalita, ma siamo contenti. Vogliamo giocarci tutto al meglio, sia in campionato che in finale di Champions League. Lautaro è stato bravissimo come tutti, c’è stato aiuto dai compagni».